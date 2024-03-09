Украинское зерно вывозят на Запад... и что с ним не так?

ПЕРЕВОД: Птицы, съевшие упавшее зерно, погибают по пути следования поезда, перевозящего украинское зерно.
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