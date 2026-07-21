Трамп: Иран отчаянно хочет встречи с США, но Вашингтон не заинтересован

Президент США Дональд Трамп на встрече с ливанским коллегой Джозефом Ауном в Белом доме сообщил, что Тегеран стремится к новой встрече с Вашингтоном, однако американская сторона пока не видит смысла в переговорах.
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