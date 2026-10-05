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Осквернение храмов и террор: Запад предпочитает не замечать издевательств над украинскими верующими

Осквернение храмов и террор: Запад предпочитает не замечать издевательств над украинскими верующими

Западные страны сознательно игнорируют издевательства и гонения на православных верующих на Украине, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости .

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