Чувство вины при тратах на себя: почему россияне боятся потратиться Чувство вины при тратах на себя: почему россияне боятся потратиться Даже при стабильном доходе и грамотном планировании бюджета многие россияне испытывают чувство вины при тратах на личные удовольствия.
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