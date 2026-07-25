Чувство вины при тратах на себя: почему россияне боятся потратиться Чувство вины при тратах на себя: почему россияне боятся потратиться Даже при стабильном доходе и грамотном планировании бюджета многие россияне испытывают чувство вины при тратах на личные удовольствия.