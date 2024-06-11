Смертельный вдох. Что такое сниффинг и почему от него умирают дети в Алтайском крае

Эксперты рассказали, что нужно знать родителям о смертельно опасном увлечении школьников Медики и правоохранители в Алтайском крае бьют тревогу из-за опасного увлечения подростков – сниффинга, который распространяется со скоростью пожара.
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