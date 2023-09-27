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Российские бойцы взяли штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении

Российские бойцы взяли штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении

Подразделения группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ взяли штурмом сразу несколько укрепленных позиций ВСУ на южнодонецком направлении, совершив атаку после артпоготовки, сообщил участник штурма 27 сентября РИА Новости.

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