В зоне СВО! Притворились сдающимися: засаду ВСУ сорвали в последний момент

Российские военные рассказали о сорванной попытке ВСУ устроить засаду при освобождении Белицкого Во время освобождения населенного пункта Белицкое в Донецкой Народной Республике украинские военнослужащие попытались использовать хитрость, инсценировав сдачу в плен.
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