В зоне СВО! Притворились сдающимися: засаду ВСУ сорвали в последний момент

Российские военные рассказали о сорванной попытке ВСУ устроить засаду при освобождении Белицкого Во время освобождения населенного пункта Белицкое в Донецкой Народной Республике украинские военнослужащие попытались использовать хитрость, инсценировав сдачу в плен.