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Аргументы недели

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Эксперт Колташов: домашний бургер точнее Бигмака измерит инфляцию

Эксперт Колташов: домашний бургер точнее Бигмака измерит инфляцию

В России подсчитали, что стоимость «бургерного набора» — булочки, котлеты, помидоров, огурцов, салата, лука, кетчупа и майонеза — с 2010 года выросла в 3,5 раза.

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