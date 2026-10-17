Вынужденный разворот на Восток привел к практически кабальной зависимости российского лесопромышленного сектора от Китая.
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