Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Не прошло и полугода с печального случая с котом Твиксом. Новые правила РЖД

Не прошло и полугода с печального случая с котом Твиксом. Новые правила РЖД

Мейстер Не прошло и полугода с печального случая с котом Твиксом, любители животных дождались и Российские железные дороги ввели четкий алгоритм действий проводников на случай обнаружения в пассажирских вагонах бесхозных домашних животных.

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