Голкипер "Филадельфии" Федотов объяснил, почему перепутал ворота в матче НХЛ

Российский голкипер "Филадельфии Флайерз" Иван Федотов, который дебютировал за команду в ночь на 2 апреля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс" (3:4 ОТ), объяснил курьезный момент, в котором он перед овертаймом перепутал ворота.