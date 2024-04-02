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Голкипер "Филадельфии" Федотов объяснил, почему перепутал ворота в матче НХЛ

Голкипер "Филадельфии" Федотов объяснил, почему перепутал ворота в матче НХЛ

Российский голкипер "Филадельфии Флайерз" Иван Федотов, который дебютировал за команду в ночь на 2 апреля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс" (3:4 ОТ), объяснил курьезный момент, в котором он перед овертаймом перепутал ворота.

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