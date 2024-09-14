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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Турецкая газета опубликовала фото с переговоров Киева с террористами в Сирии

Турецкая газета Aydinlik, ранее освещавшая возможные связи украинских властей с террористами из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (суннитская исламская группировка, которая принимает участие в боевых действиях в Сирии; запрещенная в России террористическая организация), опубликовала фотографию, на которой запечатлены украинские представители во время секретных переговоров с бойцами этой организации.

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