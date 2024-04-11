Патроны и украинская символика: крымчанин задержан за высказывания против армии РФ

За высказывания против российской армии и страны задержан 50-летний житель села Мазанки. По информации «Крымского СМЕРШа», во дворе многоквартирного жилого дома он устроил дискуссии с соседями на тему Украины.
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