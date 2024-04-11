Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

60 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Чудо природы, красавица.В Симферополе поя...
  • Игорь Овчаренко
    А ЧЕМ ОНИ НАМАЗЫВАЮТСЯ?   Кто знает.В Соборной мечети...
  • ирина ермакова
    Спасибо за прекарсную статью. Желаю героям - Кощею и Дозорушке - победы, а, главное, вернуться домой живыми и невриди...Они сражались за ...

Патроны и украинская символика: крымчанин задержан за высказывания против армии РФ

Патроны и украинская символика: крымчанин задержан за высказывания против армии РФ

За высказывания против российской армии и страны задержан 50-летний житель села Мазанки.  По информации «Крымского СМЕРШа», во дворе многоквартирного жилого дома он устроил дискуссии с соседями на тему Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх