Дональд Трамп предъявил новые требования к редкоземельным ресурсам Украины

В Киеве согласились заплатить США редкоземельными ресурсами на 500 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о том, что Украина согласилась на передачу редкоземельных металлов на сумму 500 млрд долларов в качестве возмещения военной помощи от США.
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