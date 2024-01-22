В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки про армию

Также по решению суда предлагается лишать нарушителей почетных званий, сообщал председатель палаты ВолодинВ Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о российской армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии