Самолёт рейса Санкт-Петербург – Пермь выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

По предварительным данным, причиной стали неблагоприятные погодные условия. В аэропорту Перми самолёт авиакомпании Smartavia рейс 5Н 583 из Санкт-Петербурга выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во время посадки.
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