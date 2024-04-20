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МЧС: в Тюменскую область отправят спасателей из трех субъектов

МЧС: в Тюменскую область отправят спасателей из трех субъектов

Спасатели продолжают проводить работу в регионах, подверженных затоплению из-за паводка. В Тюменскую область отправили дополнительную группировку сотрудников МЧС, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

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