МЧС: в Тюменскую область отправят спасателей из трех субъектов

Спасатели продолжают проводить работу в регионах, подверженных затоплению из-за паводка. В Тюменскую область отправили дополнительную группировку сотрудников МЧС, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии