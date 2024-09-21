Воспитанницы Новоаннинской ДЮСШ получили возможность своими глазами увидеть профессионалов футбола на стадионе «Волгоград Арена».
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Воспитанницы Новоаннинской ДЮСШ получили возможность своими глазами увидеть профессионалов футбола на стадионе «Волгоград Арена».