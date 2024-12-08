На мосту через Оять на трассе «Кола» введут реверсивное движение

С 8 по 30 декабря Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 185 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург –Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия), в районе деревни Доможирово Лодейнопольского района Ленинградской области будет введено реверсивное движение в связи с ремонтными работами на мосту через реку Оять.