После майского снегопада: в энергосистеме Подмосковья произошла крупнейшая за 15 лет авария

Майский снегопад, обрушившийся на Московскую область, стал причиной крупнейшей за 15 лет аварии на электросетях региона — из-за поваленных деревьев и обрыва ЛЭП без света остались сотни населённых пунктов.
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