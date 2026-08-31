На русский рынок хлынул индийский бензин. Эксперт рассказал — из чего сделано топливо: Есть огромный нюанс

Индия в июле-августе отгрузила на русский рынок около миллиона баррелей бензина, превратившись в одного из ключевых зарубежных поставщиков горючего.
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