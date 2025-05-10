Россиянам рассказали о курсе рубля в мае

Рост спроса на валюту в мае из-за подготовки к отпускному сезону может привести к умеренному ослаблению рубля, предупредил экономист, член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.
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