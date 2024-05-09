В Госдепе считают нужным провести расследование в связи с протестами в Грузии

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге заявил, что США считают необходимым провести расследование обстоятельств применения силы к участникам протестов против законопроекта об иноагентах в Грузии.
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