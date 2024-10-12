Россиянам рассказали о штрафах за просрочку платежей за ЖКХ

За неуплату коммунальных услуг с 31-го дня просрочки начисляются пени. При этом их размер составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет РИА Новости.
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