Россиянам рассказали о штрафах за просрочку платежей за ЖКХ

За неуплату коммунальных услуг с 31-го дня просрочки начисляются пени. При этом их размер составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет РИА Новости.