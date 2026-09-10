Wall Street Responds To Apple's Foldable iPhone As Margin Risks Cloud Launch Apple revealed its new foldable iPhone on Wednesday afternoon, and Wall Street analysts were largely positive about the specs and demand outlook.
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