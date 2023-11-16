Овечкина могут 11-м ввести в Зал славы хоккея без трех лет ожидания

Лишь 10 хоккеистов в истории лиги были удостоены такой чести. Кто они?Хоккеист Александр Овечкин может стать 11-м в истории хоккея, и первым русским, кого введут в Зал славы в Торонто, как только он повесит коньки на гвоздь.