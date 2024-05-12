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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Оригинальная Hades поставила новый рекорд игроков в Steam на фоне удачного запус...

Оригинальная Hades поставила новый рекорд игроков в Steam на фоне удачного запус...

Оригинальная Hades поставила новый рекорд игроков в Steam на фоне удачного запуска сиквелаHades недавно достигла нового рекорда пользователей в Steam благодаря запуску Hades 2: ситуация довольно специфическая, но имеет свою логику, учитывая, что мы часто видели, как предыдущие части франшиз с выходом сиквелов получили новый виток интереса… источник.

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