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Газета.ру

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Росгосстрах: каждый пятый в частном секторе пожар "уходит" к соседям

Росгосстрах: каждый пятый в частном секторе пожар "уходит" к соседям

Каждый пятый пожар в частном секторе заканчивается также пожаром у соседей — нередко с горящего дома огонь с порывами ветра перекидывается на расположенные рядом строения.

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