Песков указал на противоречивость заявлений Киева по переговорам

МОСКВА, 14 мая, ФедералПресс. Украинские представители нередко высказываются противоречиво, особенно когда речь заходит о возможном участии Владимира Зеленского в прямых переговорах с российской стороной.
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