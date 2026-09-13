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Новости Брянска

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Брянская область пережила очередную атаку украинских беспилотников

Брянская область пережила очередную атаку украинских беспилотников

Об этом сообщается в оперативной сводке Минобороны.В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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