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“Слуга Макрон”: французы взбесились после разговора их лидера с Путиным

“Слуга Макрон”: французы взбесились после разговора их лидера с Путиным

“Слуга Макрон”: французы взбесились после разговора их лидера с Путиным AlexCoder“Слуга Макрон”: французы взбесились после разговора их лидера с Путиным AlexCoder Читатели Le Figaro считают, что у лидера России есть право заботиться о территории своей страны и ее народа Читатели французской газеты Le Figaro с яростью набросились на лидера Пятой Республики Эммануэля Макрона из-за его телефонного разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в пятницу, 28 января.

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