Нефть растет после решения Саудовской Аравии

Цены на нефть перешли к росту после недельного спада, поскольку газета Financial Times сообщила, что ведущий производитель нефти Саудовская Аравия рассматривает возможность продления сокращения добычи до 2024 года.
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