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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Валерий Емельянов
    Вот дура,а много личностей родились в Москве или Питере .Основные гениальные люди были как ни странно из глубинки.и п...«Пусть учатся у с...
  • Ирина Манацкова
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«Пусть учатся у себя дома»: Матвиенко сделала неожиданное заявление о студентах из регионов. Что ответили в Кремле?

«Пусть учатся у себя дома»: Матвиенко сделала неожиданное заявление о студентах из регионов. Что ответили в Кремле?

RT на русском РИА Новости Рамиль Ситдиков Спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала на необходимость сократить приём абитуриентов из регионов в вузы крупных городов.

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Комментарии
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Владимир Соколов
вон оно чего Михалыч!! оказывается это Зюзя виноват!
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3 час.
Ирина Манацкова
За &quot;совок&quot; по морде...
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59 мин.
Валерий Емельянов
Вот дура,а много личностей родились в Москве или Питере .Основные гениальные люди были как ни странно из глубинки.и первый вэтом ряду М ЛОМОНОСОВ.
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35 мин.
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