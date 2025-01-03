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Минобороны раскрыло данные об атаках на Россию за минувшую ночь

Минобороны раскрыло данные об атаках на Россию за минувшую ночь

Минобороны РФ: система ПВО сбила 22 дрона ВСУ в ночь на 3 сентября Дежурными средствами противовоздушной обороны в ночь на 3 января над территорией России были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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