Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 039 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Бирюков
    Ахххтор! Научитесь излагать мысли правильно! Из заголовка следует, что М. Суханнкина собралась по примеру Пугачёвой п...“У меня своя пози...
  • Дмитрий Шершов
    деньги деньги деньги деньги............Жители Екатеринбу...
  • Владимир Ершов
    Хорошо. Им и в РФ среди чиновников вскоре будет работа: например по намеренным действиям против интересов российского...В новых регионах ...

Нет ноги? Годен к военной службе: Рогов рассказал о мобилизации на Украине

Нет ноги? Годен к военной службе: Рогов рассказал о мобилизации на Украине

В Киеве умудрились признать годным к военной службе человека без ноги.Член администрации Запорожской области Владимир Рогов добыл из недр украинской части интернета занимательный документ: временное удостоверение одного военнообязанного из Киева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх