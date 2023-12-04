Нет ноги? Годен к военной службе: Рогов рассказал о мобилизации на Украине

В Киеве умудрились признать годным к военной службе человека без ноги.Член администрации Запорожской области Владимир Рогов добыл из недр украинской части интернета занимательный документ: временное удостоверение одного военнообязанного из Киева.
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