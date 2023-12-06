Нефтяной уголок: изменит ли цены на топливо спор Венесуэлы и Гайаны

Между Венесуэлой и Гайаной усиливается напряжение из-за спорной территории, которая богата нефтью. Николас Мадуро объявил Гайану-Эссекибо 24-м штатом Венесуэлы, объяснив это выбором народа, который тот сделал во время консультативного референдума.