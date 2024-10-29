Куртка с несколькими карманами и свободные джинсы никогда не выглядели так шикарно

Между воспоминаниями о семидесятых и романтикой культовое сочетание снова в моде во имя стиля бохо. Когда мы думаем о сочетании куртки с несколькими карманами и широких джинсов, первое, что приходит на ум, — это наряд в духе хиппи конца 1960-х годов, когда повседневная одежда сочеталась с милитари или встречалась на блошиных рынках.