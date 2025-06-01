Нурмагомедов поздравил тренера "ПСЖ" Энрике в ЛЧ с упоминанием "Реала"

Российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поздравил главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике с победой в Лиге чемпионов прямо на поле после матча, упомянув мадридский "Реал".
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