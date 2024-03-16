Ищем монстров древних морей и изучаем профессии: чем заняться на весенних каникулах с ребенком?

1. Мир профессий Как вырастить огурец из семечка, вырезать цветок из помидора, как позировать и крутить фуэте, как снимать кино и брать интервью? В пространстве VOKZAL 1853 пройдет Большой фестиваль профессий (6+), где каждый ребенок сможет попробовать себя в роли телеведущего, дизайнера, программиста, пожарного и в других профессиях.