Meta договорилась с катарским миллиардером из-за мошеннической рекламы с криптовалютой

В пятницу суд в Дублине услышал, как адвокаты Meta признали ложную, вводящую в заблуждение и дискредитирующую рекламу, которая была опубликована на Facebook в 2019 году злонамеренными третьими лицами без ведома или согласия Виссам аль-Маны.
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