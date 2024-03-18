Почему вредно спать с ночником

Сон – это важная часть нашей жизни, которая занимает примерно треть нашего времени. Во время сна наш организм восстанавливается после дневных нагрузок, происходит обработка и сохранение информации, полученной за день, укрепляется иммунная система.
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