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Политика как она есть

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Внешность 77-летней Пугачевой на фестивале в Юрмале вызвала споры в сети

Внешность 77-летней Пугачевой на фестивале в Юрмале вызвала споры в сети

Российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иностранным агентом) посетила музыкальное мероприятие латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале и вызвала споры в сети из-за внешности.

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