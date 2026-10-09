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Идёт 7-я волна ударов по ПС 750 кВ «Киевская»

Идёт 7-я волна ударов по ПС 750 кВ «Киевская»

Седьмая волна ударов реактивных дронов «Герань» обрушилась на ключевую подстанцию ПС 750 кВ «Киевская», вызвав масштабные аварийные отключения электроэнергии в Киеве, Киевской области и ряде соседних регионов.

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