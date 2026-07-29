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ИА Регнум

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Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели два взрыва. Об этом 29 июля сообщили украинские СМИ. / Источник: © Global Look PressИзначально сообщалось об одном взрыве, однако спустя некоторое время появилась информация о втором.

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