Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели два взрыва. Об этом 29 июля сообщили украинские СМИ. / Источник: © Global Look PressИзначально сообщалось об одном взрыве, однако спустя некоторое время появилась информация о втором.
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