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Царьград

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НАТО готовит ответ на нападение России с ударами по Калининграду и Питеру

НАТО готовит ответ на нападение России с ударами по Калининграду и Питеру

Европа бредит о нападении России и готовит удары по Калининграду и ПитеруНа Варшавском форуме по безопасности представили новую оборонную концепцию НАТО — на случай гипотетического конфликта с Россией.

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