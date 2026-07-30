Роднина призвала провести отбор для фигуристов перед международными стартами

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что состав российских фигуристов на международные турниры должен определяться по итогам отборочных соревнований, а не по результатам прошлого сезона.
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