Российские военные в ночь на среду задействовали высокоточное наземное оружие и беспилотники большой дальности для ликвидации энергетических и коммуникационных узлов Украины, снабжавших предприятия ВПК и подразделения ВСУ, сообщило 14 октября Минобороны РФ .