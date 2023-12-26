Напал со спины: дело Киркорова не закрыто, появились новые подробности – заговорил пострадавший

На днях стало известно, что на концерте Ани Лорак, который состоялся 27 сентября в “Крокусе”, произошел неприятный инцидент.
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