Напал со спины: дело Киркорова не закрыто, появились новые подробности – заговорил пострадавший

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На днях стало известно, что на концерте Ани Лорак, который состоялся 27 сентября в “Крокусе”, произошел неприятный инцидент.

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