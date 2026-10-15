Алба­ния пере­жи­ва­ет новый виток поли­ти­че­ско­го кри­зи­са. На фоне мно­го­ме­сяч­ных анти­пра­ви­тель­ствен­ных выступ­ле­ний в Тиране вспых­ну­ли сту­ден­че­ские бес­по­ряд­ки, кото­рые за три дня пере­рос­ли в пря­мое про­ти­во­сто­я­ние с сила­ми пра­во­по­ряд­ка.