Албания переживает новый виток политического кризиса. На фоне многомесячных антиправительственных выступлений в Тиране вспыхнули студенческие беспорядки, которые за три дня переросли в прямое противостояние с силами правопорядка.
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