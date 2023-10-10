Академики РАН возглавили ученые советы Научной премии Сбера

Академики Российской академии наук возглавили ученые советы трех номинаций Научной премии Сбера. Премия поддерживает российских и иностранных ученых, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность, открывают новые перспективы развития науки и технологий.
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