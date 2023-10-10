PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Зима будет теплая,ненадо людей кашмарить, писаки!!!!!«Зима будет сумас...
  • александр муравьев
    Если не вредно и вкусно то почему бы и нет. В России вообще в торговле, я думаю, доля фальсификата и прочих "недодела...«Не берите даже с...
  • Виктор Тимошевский
    Это в честь моего ДР потепление. Чтобы гульнуть можно было😊«Начнется 11 октя...

Академики РАН возглавили ученые советы Научной премии Сбера

Академики РАН возглавили ученые советы Научной премии Сбера

Академики Российской академии наук возглавили ученые советы трех номинаций Научной премии Сбера. Премия поддерживает российских и иностранных ученых, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность, открывают новые перспективы развития науки и технологий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх